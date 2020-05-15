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На карантине актёры сериала про «КАМАЗ-мастер» берут видеоконсультации у Чагина и пилотов

На карантине актёры сериала про «КАМАЗ-мастер» берут видеоконсультации у Чагина и пилотов
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Актёры сериала «Мастер», посвящённого российской гоночной команде «КАМАЗ-мастер», во время режима самоизоляции поддерживают контакт с прототипами своих героев благодаря видеоконференциям. Вынужденная пауза в работе позволила организовать несколько «летучек» в видеоформате, во время которых актёры смогли задать свои вопросы руководителю «КАМАЗ-мастера» Владимиру Чагину и действующим гонщикам. Представители команды в свою очередь показали актёрам несколько видеозаписей с разных гонок, позволяющих лучше понять, что происходит в кабине гоночного грузовика.

Если летом режим самоизоляции в России будет снят, то состоятся съёмки в Москве, Татарстане и Астраханской области. В настоящий момент обсуждаются вопросы логистики и возможные даты съёмок, ведь прежние сроки оказались сорваны эпидемией коронавируса.

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