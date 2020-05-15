Зак Браун считает, что Феттель завершит карьеру

Глава «Макларена» Зак Браун считает, что четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель завершит карьеру после окончания сезона-2020.

«Если Себастьян посмотрит вокруг, то увидит, что у него нет особых вариантов трудоустройства в „Мерседесе“ или „Ред Булл“. У него нет возможности подписать контракт с „Маклареном“, так что следующий лучший вариант — «Рено».

Но вопрос в том, захочет ли он идти в команду, которая в 2021 году, вероятнее всего, не будет бороться за победы. «Рено» — отличная команда, и она будет прогрессировать. Но мне кажется, Себастьян перейдёт туда, если только захочет перезапустить карьеру, начиная путешествие с командой с низов. Вероятнее всего, он завершит карьеру», — приводит слова Брауна Motorsport Week.