Риккардо за два года в «Макларене» заработает £ 31 млн
14 мая команда «Макларен» объявила, что с 2021 года её цвета будет защищать австралийский пилот Даниэль Риккардо.
По сведениям источников, гонщик подписал с Уокингом контракт на два года, за которые он заработает £ 31 млн, сообщает Daily Mail.
Напомним, в «Макларене» Риккардо заменит Карлоса Сайнса, который с 2021 года будет выступать в «Феррари». 2020 год Даниэль проведёт в «Рено». Это будет его второй сезон во французской команде. По итогам 2019 года Риккардо набрал 54 очка и занял в общем зачёте девятое место.
В 2020 году Даниэль Риккардо будет одним из самых высокооплачиваемых пилотов чемпионата. В составе «Рено» он заработает € 18 млн. В 2020 году больше него заработают только Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель.
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