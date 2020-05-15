Риккардо за два года в «Макларене» заработает £ 31 млн

14 мая команда «Макларен» объявила, что с 2021 года её цвета будет защищать австралийский пилот Даниэль Риккардо.

По сведениям источников, гонщик подписал с Уокингом контракт на два года, за которые он заработает £ 31 млн, сообщает Daily Mail.

Напомним, в «Макларене» Риккардо заменит Карлоса Сайнса, который с 2021 года будет выступать в «Феррари». 2020 год Даниэль проведёт в «Рено». Это будет его второй сезон во французской команде. По итогам 2019 года Риккардо набрал 54 очка и занял в общем зачёте девятое место.

В 2020 году Даниэль Риккардо будет одним из самых высокооплачиваемых пилотов чемпионата. В составе «Рено» он заработает € 18 млн. В 2020 году больше него заработают только Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель.