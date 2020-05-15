Гран-при России может стать первым в 2020 году, который пройдёт со зрителями

Генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов подтвердил, что Гран-при России Формулы-1, как и планировалось, рассчитывают провести 27 сентября. Кроме того, он заявил, что этап в Сочи может пройти со зрителями.
«Я думаю, что у российского этапа есть все шансы, чтобы стать первым со зрителями. Но надо понимать, что ситуация с эпидемией достаточно сложная и сейчас пока преждевременно говорить, как всё будет выглядеть в конце сентября.
Безусловно, если Гран-при будет без зрителей, то это один формат работы, со зрителями — другой. Но решение провести гонку со зрителями будет автоматически означать, что эпидемиологическая ситуация в нашей стране нормализовалась, что мы можем сидеть вместе, обниматься, делиться радостью, что границы открыты и самолёты летают.
Дата наша остаётся неизменной. Все версии календаря, которые курсируют по Интернету, – это лишь догадки команд Формулы-2 и Формулы-3. Потому что у промоутеров Формулы 1 на данный момент есть одно чёткое понимание: гонки в Австрии пройдут 5 и 12 июля. Всё. Дальше этих двух гонок детального понимания нет.
Мы очень сильно надеемся, что всё это как можно быстрее закончится, люди вернутся к привычному ритму жизни и наш этап пройдёт», — рассказал Титов в эфире «Инстаграма» на странице «Сочи Автодром».
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