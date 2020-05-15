Райкконен, Леклер, Кубица и другие пилоты поздравили «Заубер» с 50-летием

Сегодня, 15 мая, компания Sauber Motorsport празднует 50-летие со дня своего основания. С 1993 года она стабильно представлена в Формуле-1 и сейчас выступает под названием «Альфа Ромео Рейсинг».
В связи с юбилеем, команда представила интересный ролик, в котором бывшие и нынешние пилоты Формулы-1 рассказывают о своём отношении к «Зауберу».
На видео представлены такие гонщики как Хайнц-Харальд Френтцен, Кими Райкконен, Шарль Леклер, Джанкарло Физикелла, Роберт Кубица, Маркус Эрикссон, Антонио Джовинацци и многие другие.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице команды в «Твиттере».
Отметим, что швейцарская компания за 27 лет в Формуле-1 завоевала 27 подиумов. А Роберт Кубица в 2008 году одержал первую победу в истории коллектива. Это случилось на Гран-при Канады.
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