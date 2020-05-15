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Штайнер пошутил, что хотел бы пригласить Феттеля в «Хаас»

Штайнер пошутил, что хотел бы пригласить Феттеля в «Хаас»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер в шутку заявил, что хотел бы видеть в своей команде четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, и добавил, что его коллектив не готов к такому повороту.

«Мне бы очень хотелось пригласить его к нам в команду, но не думаю, что мы готовы к этому. Кроме того, думаю, что прежде чем присоединиться к нам, у него будут другие планы», — приводит слова функционера SoyMotor.

Напомним, 12 мая стало известно, что Себастьян Феттель покинет «Феррари» по завершении контракта. В «Скудерии» его заменит Карлос Сайнс, который 2020 год проведёт в «Макларене» Освобождающееся место в Уокинге сразу занял Даниэль Риккардо из «Рено». Таким образом, у Феттеля почти не остаётся вариантов продолжения карьеры.

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