Auto Hebdo: Алонсо подписал предварительное соглашение с «Рено»

Испанский гонщик, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо провёл серьёзные переговоры с командой «Рено» и подписал предварительный контракт, сообщает Auto Hebdo. Напомним, во французской команде образовалось свободное место на сезон-2021 после подписания контракта Даниэлем Риккардо с «Маклареном».



Наличие предварительного соглашения не является гарантией того, что Алонсо подпишет контракт с командой, однако это позволит Сирилю Абитебулю использовать веский аргумент в случае желания правления «Рено» закрыть команду на фоне финансового кризиса.



При этом сообщается, что Алонсо продолжает следить за развитием ситуации на рынке пилотов и теоретически присматривается к местам в «Мерседесе» и «Ред Булл», где у Валттери Боттаса и Александера Албона нет контрактов на сезон-2021.