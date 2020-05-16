Auto Hebdo: Алонсо подписал предварительное соглашение с «Рено»

Испанский гонщик, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо провёл серьёзные переговоры с командой «Рено» и подписал предварительный контракт, сообщает Auto Hebdo. Напомним, во французской команде образовалось свободное место на сезон-2021 после подписания контракта Даниэлем Риккардо с «Маклареном».
Наличие предварительного соглашения не является гарантией того, что Алонсо подпишет контракт с командой, однако это позволит Сирилю Абитебулю использовать веский аргумент в случае желания правления «Рено» закрыть команду на фоне финансового кризиса.
При этом сообщается, что Алонсо продолжает следить за развитием ситуации на рынке пилотов и теоретически присматривается к местам в «Мерседесе» и «Ред Булл», где у Валттери Боттаса и Александера Албона нет контрактов на сезон-2021.
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