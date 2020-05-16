Бернд Майландер: я не получаю никаких денег, потому что нет гонок

Пилот машины безопасности Формулы-1 Бернд Майландер признался, что не получает денег, пока сезон находится на вынужденной паузе.



«Я являюсь фрилансером. То есть мне платят после гоночных уик-эндов, за выполненную работу. Я могу выставить счёт работодателю только после гонки, после оказанной услуги. Сейчас это невозможно, поскольку гонок нет, так что я не получаю никаких денег. Это было ожидаемо, так что я сократил свои расходы до возвращения гонок. Я в безопасности в финансовом плане, но надеюсь, что гонки скоро вернутся. Мои коллеги и инструкторы зависят от чемпионата куда больше, чем я.



Я надеюсь, что Формула-1 вернётся в Австрии. Я не против двух гонок, главное, чтобы была возможность их провести. Я думаю, что в автоспорте предстоит многое поменять, потому что год просто безумный. Этот сезон может стать пробным, и мы в итоге найдём то, что нам может пригодиться в будущем. Кризис открывает новые возможности. Посмотрим, как будут смотреться гонки Формулы-1 при пустых трибунах», — приводит слова Бернда Майландера Auto Motor und Sport.