The Race: «Феррари» никогда не предлагала контракт Феттелю на сезон-2021

«Феррари» никогда не предлагала Себастьяну Феттелю контракт на 2021 год, сообщает The Race. По информации источника, решение о будущем Феттеля было принято ещё во время зимнего перерыва. Кроме того, условия сделки между Карлосом Сайнсом и итальянской командой также были согласованы зимой, незадолго до несостоявшегося старта сезона в Австралии.



Причиной отказа «Феррари» от продолжения сотрудничества с Феттелем стал его конфликт с Шарлем Леклером, в частности, эпизод во время Гран-при Бразилии, где оба пилота сошли после аварии.



Напомним, 12 мая стало известно, что Себастьян Феттель покинет «Феррари» по завершении контракта. В «Скудерии» его заменит Карлос Сайнс, который 2020 год проведёт в «Макларене» Освобождающееся место в Уокинге сразу занял Даниэль Риккардо из «Рено». Таким образом, у Феттеля почти не остаётся вариантов продолжения карьеры.

