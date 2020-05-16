Бывший босс Сайнса: Карлос может оказаться сильнее Леклера в гонках

Тревор Карлин, владелец бывшей команды Карлоса Сайнса-младшего в Формуле-3 Carlin, считает, что испанский гонщик сможет навязать борьбу Шарлю Леклеру.
«Если в „Феррари“ считают, что они наняли второго номера, то они недооценивают Карлоса. Надеюсь, что они так не думают. Ходят разные истории о том, что в „Феррари“, „Ред Булл“ и „Мерседесе“ есть чёткое разделение на первого и второго номера, но я не думаю, что это отразится на Карлосе.
Если он получит равные возможности и хороший болид, то он будет чертовски хорош. Леклер может быть и будет быстрее в квалификациях, но в гонках Карлос может оказаться сильнее. Он будет биться изо всех сил. Думаю, что всё давление в „Феррари“ будет именно на Шарля. Карлос станет сюрпризом и тифози порадуются этому. В командах вроде „Торо Россо“ сложно расти как гонщику. Но гонщик в „Макларене“ в прошлом году напоминал мне Карлоса Сайнса, выступавшего в моей команде. Он стал более уверенным в себе», — приводит слова Тревора Карлина Reuters.
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