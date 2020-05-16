Масса: Феттелю будет сложно перейти в «Мерседес», если Хэмилтон останется в команде

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса считает, что Себастьяну Феттелю будет сложно получить место в «Мерседесе», если в команде останется Льюис Хэмилтон.
«Я надеюсь, что он найдёт возможность показать себя как гонщик. Есть вероятность, что „Рено“ станет для него шансом. Может быть, „Мерседес“, сложно сказать, сохранит ли место в команде Валттери Боттас. Думаю, Себастьян сейчас наблюдает за развитием событий в команде.
У Льюиса огромное влияние на команду. Если он останется в „Мерседесе“, то Феттелю будет сложно перейти в команду. Этот переход понравился бы медиа и болельщикам, но неизвестно, как такой ход сработает для команды. Стоит помнить о проблемах между Хэмилтоном и Нико Росбергом. Не уверен, что „Мерседес“ захочет повторения этой истории», — приводит слова Массы Ran.
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