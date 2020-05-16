Ральф Шумахер: уверен, что у Феттеля есть альтернативы

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о ситуации вокруг Себастьяна Феттеля и его ухода из «Феррари» по окончании сезона 2020 года.



«Немного жаль, что так вышло. У Себастьяна явно были совсем другие планы в „Феррари“. Но если его всё устраивает, то ситуация не так плоха. В конце сезона-2019 стало понятно, что команда больше прислушивается к Леклеру. Думаю, за кадром осталось куда больше противоречий, чем можем себе представить. Если гонщик чувствует себя некомфортно в команде, ему приходится уходить. Феттелю не повезло, что Леклер провёл столь сильный дебютный сезон.



Да, есть вероятность, что Феттель закончит карьеру в Формуле-1. Но, по сообщениям СМИ, переговоры с командой провалились именно из-за того, что они были направлены не на долгосрочную перспективу. Сейчас, в таком возрасте, Феттель хочет найти вариант на ближайшие несколько лет. Уверен, у Феттеля есть альтернативы, иначе подобное решение было бы слишком опрометчивым», — приводит слова Ральфа Шумахера Sport1.