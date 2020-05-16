Mundo Deportivo: Алонсо не рассматривает вариант с «Рено», переговоров не было
Последние новости на рынке пилотов породили слухи о скором возвращении в Формулу-1 двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. СМИ связывают имя испанца с командой «Рено».
Однако, по сведениям источников издания Mundo Deportivo, Алонсо не рассматривает вариант с коллективом из Энстоуна. Стороны не начинали переговоры.
Напомним, в 2021 году у «Рено» будет свободное место, так как Даниэль Риккардо покинет команду после нынешнего сезона и перейдёт в «Макларен», где заменит Карлоса Сайнса. Последний в свою очередь с 2021 года будет защищать цвета «Феррари», там он займёт место четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.
Немец пока остаётся без контракта на 2021 год, и его называют одним из кандидатов на место в «Рено».
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