Хаккинен надеется, что Феттель продолжит карьеру

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен полагает, что четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель не завершит карьеру после 2020 года. Напомним, не так давно немец объявил об уходе из «Феррари» после сезона-2020.

«Информация о переговорах „Феррари“ с Феттелем говорила о том, что команда и пилот намеревались достичь соглашения. Так что это решение не означает завершение карьеры, просто стороны не пришли к консенсусу.

Ему необязательно думать об уходе из спорта, но нужно подумать о вариантах на следующие два сезона. Ему необходимо понять, хочет ли он продолжать в Формуле-1, не выступая в топ-команде. Хотелось бы видеть продолжение его карьеры, он быстр и хорошо представляет Формулу-1 во всём мире", — приводит слова финна GPblog.