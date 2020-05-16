Бриаторе: наконец у «Феррари» есть два пилота с большим будущим

Бывший руководитель ряда команд Формулы-1 Флавио Бриаторе прокомментировал решение «Феррари» заменить Себастьяна Феттеля на Карлоса Сайнса. Испанец начнёт выступления в составе «Скудерии» с 2021 года.

«Сайнс — хороший пилот. Молод, но у него уже большой опыт. Он хорошо подойдёт „Феррари“. Карлос наконец будет выступать в команде, в которой сможет продемонстрировать, чего он стоит на самом деле. Мне кажется, Сайнс и Леклер хорошо поладят, они два классных пилота. Наконец у „Феррари“ есть два пилота с большим будущим», — приводит слова Бриаторе Fanpage.it.

Напомним, перестановки в «Феррари» привели и к другим переходам на рынке пилотов. Сайнса в «Макларене» заменит Даниэль Риккардо. На место австралийца в Энстоуне претендуют Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо.