Зак Браун не уверен, что у Алонсо есть желание выступать в составе «Рено»

Глава «Макларена» Зак Браун усомнился, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо подпишет контракт с «Рено». Функционер дал понять, что испанец по-прежнему хочет выступать в команде, которая будет бороться за победы.

«Думаю, Алонсо ещё не принял решения. Если бы я работал в “Рено”, то привлёк бы в команду Фернандо. У него по-настоящему большое имя, он быстрее всех остальных, он завоевал два титула, и у него богатая история “Рено”, так что со стороны Энстоуна сомнений быть не должно.

Но захочет ли возвращаться сам Фернандо. Захочет ли он выступать в чемпионате с 22 этапами и при этом получить машину, которая не может побеждать? Алонсо хочет выигрывать. Не уверен, что у него есть желание идти в команду, которая будет выстраиваться ещё три года. Возможно, он сразу же хочет побед», — приводит слова Брауна Nextgen-Auto.