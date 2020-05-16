Зак Браун не уверен, что у Алонсо есть желание выступать в составе «Рено»

Глава «Макларена» Зак Браун усомнился, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо подпишет контракт с «Рено». Функционер дал понять, что испанец по-прежнему хочет выступать в команде, которая будет бороться за победы.
«Думаю, Алонсо ещё не принял решения. Если бы я работал в “Рено”, то привлёк бы в команду Фернандо. У него по-настоящему большое имя, он быстрее всех остальных, он завоевал два титула, и у него богатая история “Рено”, так что со стороны Энстоуна сомнений быть не должно.
Но захочет ли возвращаться сам Фернандо. Захочет ли он выступать в чемпионате с 22 этапами и при этом получить машину, которая не может побеждать? Алонсо хочет выигрывать. Не уверен, что у него есть желание идти в команду, которая будет выстраиваться ещё три года. Возможно, он сразу же хочет побед», — приводит слова Брауна Nextgen-Auto.
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