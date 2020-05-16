Девушке Леклера пришлось подписаться на его Twitch, чтобы Шарль пустил её в квартиру
Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в забавную ситуацию во время очередной игровой сессии на симуляторе. К монегаску пришла девушка, которая не могла попасть в квартиру, так как Шарль из-за гарнитуры не слышал её звонка.
В итоге девушке пришлось подписаться на страницу Леклера в социальной сети Twitch, где Шарль проводил стрим. Там она дала ему знать, что уже более 20 минут ждёт под дверью, пока он её впустит домой.
«Итоги стрима: моей девушке пришлось подписаться на меня в Twitch, чтобы попросить меня открыть дверь. Она ждала меня 25 минут, но я не слышал телефон, так как был в наушниках и был очень сосредоточен на гонке», — написал монегаск в «Твиттере».
Видео эпизода можно посмотреть на странице WTF1 в «Инстаграме».
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