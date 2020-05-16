Алонсо дебютировал в виртуальном спорте, не сумев финишировать ни в одной из двух гонок

Сегодня, 16 мая, портал The Race провёл очередной сдвоенный этап виртуальных гонок Кубок легенд. На этот раз пилоты соревновались на обновлённой трассе Зандворта.

Вечер был отмечен тем, что впервые в виртуальных гонках выступил двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо. Впрочем, испанцу не повезло в обоих гонках. В ходе заездов он несколько раз попадал в аварии и в итоге ни разу не добрался до финиша.

Победу в первой гонке Кубка легенд на трассе в Зандворте одержал Ян Магнуссен, вторым до финиша добрался Дженсон Баттон, а тройку лучших замкнул Хуан Пабло Монтойя.

Что касается второй гонки, то в ней победу одержал Эммануэле Пирро, второе место завоевал трёхкратный чемпион WTCC Энди Приоль, третьим стал Даррен Тёрнер.