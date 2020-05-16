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Алонсо дебютировал в виртуальном спорте, не сумев финишировать ни в одной из двух гонок

Алонсо дебютировал в виртуальном спорте, не сумев финишировать ни в одной из двух гонок
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 16 мая, портал The Race провёл очередной сдвоенный этап виртуальных гонок Кубок легенд. На этот раз пилоты соревновались на обновлённой трассе Зандворта.

Вечер был отмечен тем, что впервые в виртуальных гонках выступил двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо. Впрочем, испанцу не повезло в обоих гонках. В ходе заездов он несколько раз попадал в аварии и в итоге ни разу не добрался до финиша.

Победу в первой гонке Кубка легенд на трассе в Зандворте одержал Ян Магнуссен, вторым до финиша добрался Дженсон Баттон, а тройку лучших замкнул Хуан Пабло Монтойя.

Что касается второй гонки, то в ней победу одержал Эммануэле Пирро, второе место завоевал трёхкратный чемпион WTCC Энди Приоль, третьим стал Даррен Тёрнер.

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