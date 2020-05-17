Бинотто — о самом молодом составе «Феррари» за последние 50 лет: это авантюра

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что подписание контракта с Карлосом Сайнсом и формирование самого молодого состава команды за последние 50 лет настоящей авантюрой.

«Мы довольны нашим выбором. Сейчас мир меняется, и мы должны смотреть на будущее Формулы-1 немного иначе. Убеждены, что мы выбрали правильного человека. Сайнс — молодой пилот, и у „Феррари“ не было столь молодого состава на протяжении последних 50 лет. Для нас это авантюра, но мы рады встретиться с таким вызовом. Хотим начать новый цикл.

Наша дорога будет тяжела, но мы приняли решение сосредоточиться на молодых. Я говорю не только о пилотах, но и о механиках. Карлос — очень умный и приятный парень, который знает, что такое командный дух. Он командный и трудолюбивый игрок. Его присутствие рядом с Шарлем будет полезным", — приводит слова Бинотто Grandprix247.