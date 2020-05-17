Тост: Феттель всё ещё может завоевать титул

Глава «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал новость о расставании Себастьяна Феттеля с «Феррари», а также выразил мнение, что немец по-прежнему способен бороться за титулы.
«Конец чего-то одного всегда означает начало чего-то другого. Многое зависит от того, где он получит место. Ему нужно получить контракт в одной из топ-команд, тогда у него будет реальный шанс на победы и титул. Хорошо знаю Феттеля, и очевидно, что именно это его цель.
Он не тот пилот, кто хочет просто быть на стартовой решётке. Он хочет выигрывать. Не думаю, что ему нужно продолжать карьеру с точки зрения финансов — пилоты, которые уже выигрывали чемпионат, думают не о деньгах. Их мотивация заключается в том, чтобы быть успешными.
Феттелю только 32 года, он пилот высокого класса. Если у него будет хороший болид, он по-прежнему сможет бороться за победы. Уверен, он всё ещё может завоевать титул. Всё зависит от того, в какой команде он продолжит карьеру", — приводит слова Тоста официальный сайт Формулы-1.
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