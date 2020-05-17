В «Рейсинг Пойнт» не будут менять состав команды в 2021 году

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр заявил, что в команде не намерены вносить изменения в состав пилотов. Кроме того, он выразил удивление тому факту, что Себастьян Феттель и «Феррари» не сумели договориться о продлении сотрудничества.

«Это сумасшествие. Сумасшедший сезон трансферов к 2021 году стартовал и это при том, что в 2020 году мы ещё не провели ни одной гонки. Я немного удивлён, что Феттель и „Феррари“ не смогли договориться. Он талантливый пилот и побеждал ещё очень молодым, когда выступал в „Торо Россо“, он заслуживает остаться в Формуле-1.

Что касается нас, то мы предпочитаем выжимать максимум из наших пилотов. Если мы дадим им хороший болид, возможно они тоже будут побеждать и бороться за титул. Наши пилоты хорошо ладят и мы собираемся с ними работать и в 2021 году", — приводит слова функционера Ici.radio-canada.ca.