В ФИА отложили голосование по бюджетным ограничениям
Руководство ФИА приняло решение отложить голосование по бюджетным ограничениям, которое должно было состояться в пятницу, 15 мая, сообщает BBC.
В ФИА пошли на такой шаг, чтобы утрясти последние детали соглашения. После голосования договорённость утвердит Всемирный совет.
Напомним, ранее команды, руководство чемпионата и ФИА пришли к компромиссному варианту в вопросе бюджетных ограничений. Так, в 2021 году лимит бюджета снизится до $ 145 млн, в 2022-м — до $ 140 млн, а к 2023 году потолок бюджета команд будет составлять $ 135 млн.
Сначала планировалось, что лимит бюджета на 2021 год составит $ 175 млн, но пандемия коронавируса и карантин внесли коррективы и команды вынуждены были пойти на скорейшее сокращение расходов.
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