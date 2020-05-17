Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо примет решение о дальнейшей карьере не раньше лета, сообщает AS со ссылкой на собственные источники.
Сначала испанец хочет сосредоточиться на выступлении в гонке «500 миль Индианаполиса» и попробовать завоевать «Тройную корону», и лишь после этого он будет думать о дальнейших планах. Из-за пандемии коронавируса гонку «500 миль Индианаполиса» перенесли на август.
Многочисленные источники сообщают, что Алонсо ведёт переговоры о возвращении в Формулу-1 с командой «Рено» и даже подписал с Энстоуном предварительный контракт, но никаких официальных подтверждений этому нет.
Алонсо неоднократно заявлял, что хотел бы вернуться в Формулу-1 после смены регламента. Однако стоит напомнить, что внедрение нового регламента перенесли на 2022 год.
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