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Ди Монтедземоло: не собираюсь занимать президентский пост в ФИА

Ди Монтедземоло: не собираюсь занимать президентский пост в ФИА
Авто / Формула-1 0

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло опроверг слухи о том, что он станет преемником Жана Тодта на посту президента ФИА.

«Я слышал об этом. Хочу заявить, что я не собираюсь занимать президентский пост в ФИА», — приводит слова ди Монтедземоло Formula Passion.

Тодт возглавляет ФИА на протяжении 11 лет. На этом посту он сменил Макса Мосли, бывшего президентом ФИА на протяжении 16 лет — с 1993 по 2009 год.

Ранее Жан Тодт сообщил, что из-за ситуации с пандемией коронавируса может изменить своё решение об уходе с поста руководителя федерации в конце следующего года.

Тодт рассмотрит ограниченное продление своего третьего срока на посту президента, если его об этом попросит генеральная ассамблея ФИА.

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