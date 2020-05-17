Ди Монтедземоло: не собираюсь занимать президентский пост в ФИА

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло опроверг слухи о том, что он станет преемником Жана Тодта на посту президента ФИА.



«Я слышал об этом. Хочу заявить, что я не собираюсь занимать президентский пост в ФИА», — приводит слова ди Монтедземоло Formula Passion.



Тодт возглавляет ФИА на протяжении 11 лет. На этом посту он сменил Макса Мосли, бывшего президентом ФИА на протяжении 16 лет — с 1993 по 2009 год.



Ранее Жан Тодт сообщил, что из-за ситуации с пандемией коронавируса может изменить своё решение об уходе с поста руководителя федерации в конце следующего года.



Тодт рассмотрит ограниченное продление своего третьего срока на посту президента, если его об этом попросит генеральная ассамблея ФИА.