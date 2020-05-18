Сайнс: эти выходные стали самым захватывающим моментом в моей карьере

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс назвал эти выходные самым захватывающим моментов в карьере. В минувший четверг стало известно, что Сайнс с 2021 года будет выступать в составе «Феррари».
«Очевидно, что эти выходные стали самым захватывающим моментом в моей карьере. Но сейчас я больше всего хочу вернуться к гонкам со своей командой и всеми вами на трибуназ. Я надеюсь, что сейчас вы в безопасности и, уверен, что скоро мы запустим наши двигатели», — написал Карлос Сайнс-младший в своём «инстаграме».
Напомним, 14 мая «Феррари» подтвердила подписание контракта с Сайнсом. Испанец заменит в итальянской команде четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Новым напарником самого Норриса по «Макларену» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.
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