Сайнс: эти выходные стали самым захватывающим моментом в моей карьере

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс назвал эти выходные самым захватывающим моментов в карьере. В минувший четверг стало известно, что Сайнс с 2021 года будет выступать в составе «Феррари».



«Очевидно, что эти выходные стали самым захватывающим моментом в моей карьере. Но сейчас я больше всего хочу вернуться к гонкам со своей командой и всеми вами на трибуназ. Я надеюсь, что сейчас вы в безопасности и, уверен, что скоро мы запустим наши двигатели», — написал Карлос Сайнс-младший в своём «инстаграме».



Напомним, 14 мая «Феррари» подтвердила подписание контракта с Сайнсом. Испанец заменит в итальянской команде четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Новым напарником самого Норриса по «Макларену» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.

