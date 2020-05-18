Култхард считает, что «Мерседес» мог бы взять Феттеля при нулевом контракте

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением относительно возможного перехода четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля в «Мерседес».



«Думаю, приглашать Себастьяна было бы ошибкой для «Мерседеса». В лице Льюиса у них уже есть пилот, способный выиграть Гран-при и чемпионаты. Звать Феттеля в команду, лишь чтобы подстегнуть Хэмилтона? Это сложный и рискованный сценарий. Взгляните на достижения Льюиса. Ему не нужен четырёхкратный чемпион мира рядом, чтобы добиваться максимума. Феттель может помешать команде.



Полагаю, если бы Себ предлагал свои услуги бесплатно, то, конечно, совет «Мерседеса» должен был серьезно присмотреться к этому варианту. Немецкий гонщик в немецкой команде команде… Но я просто не могу себе представить, что он пойдёт на это. Да и пара Валттери и Льюис кажется самой эффективной, чтобы выиграть ещё один чемпионат», — приводит слова Култхарда Grandprix247.