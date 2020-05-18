Бриаторе: Алонсо готов к возвращению в Формулу-1

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе прокомментировал возможное возвращение двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в Формулу-1.
«Фернандо мотивирован, время без Ф-1 пошло ему на пользу, он очистился, стал более безмятежным и готов вернуться. Мы наблюдаем за тем, что происходит, давайте не будем забывать, что впереди ещё целый год и целый чемпионат. По крайнем мере хочется верить, что он состоится.
Карлос Сайнс — отличный пилот. Посмотрите, как он справился с работой в 2019 году, особенно учитывая, что за болид был в его распоряжении. Ситуация в «Феррари» мне кажется абсолютно ясной. Они сделают ставку на Леклера. А Сайнс станет пилотом, который будет приносить команде большие очки, отбирая их у соперников. Это всегда было выигрышным рецептом в Ф-1.
Что касается Феттеля, то меня немного поразило время, когда они с «Феррари» приняли решение, ведь впереди ещё 2020 год. Продолжит ли Себ выступать? Я не знаю. У «Мерседеса» та же ситуация, что и у «Скудерии». У них есть Льюис. Зачем что-то менять, особенно когда Боттас в порядке», — приводит слова Бриаторе Tiscali.
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