Хельмут Марко посмеялся над словами Тото Вольфа о молодых талантах «Мерседеса»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что ему смешно слышать слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа о том, что немецкий коллектив рассчитывает на своих молодых пилотов.
Ранее Вольф, отвечая на вопрос о возможном контракте с Себастьяном Феттелем, отметил, что у его команды есть не только отличная пара пилотов, но и перспективный талант в лице Джорджа Расселла.
«Смешно слышать, как Тото говорит, что «Мерседес» присматривается к своим молодым талантам. Потому что до сих пор никому из них не удавалось дебютировать в первой команде. Конечно, это может однажды произойти, но пока это не так», — приводит слова Марко GPblog.
Напомним, «Мерседесу» пришлось расстаться с Паскалем Верляйном, когда команда пригласила Валттери Боттаса. Затем финн вытеснил из немецкого коллектива Эстебана Окона, который предпочёл продолжить карьеру в «Рено».
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