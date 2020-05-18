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Ди Реста: Феттель сохранит репутацию, только если сразится с Хэмилтоном в «Мерседесе»

Ди Реста: Феттель сохранит репутацию, только если сразится с Хэмилтоном в «Мерседесе»
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Пол ди Реста поделился мыслями о будущем Себастьяна Феттеля, который после сезона-2020 покинет «Феррари». По мнению шотландца, единственный вариант для четырёхкратного чемпиона мира спасти репутацию – это перейти в «Мерседес» и сразиться с Льюисом Хэмилтоном.

«Мне бы очень хотелось увидеть схватку Феттеля и Льюиса на одинаковых болидах. Думаю, что единственный способ для Себа сохранить лицо – принять вызов и сразиться с Хэмилтоном в «Мерседесе». Возраст позволяет ему это сделать, время ещё есть. Уверен, единственный вызов, который его может сейчас может волновать, — это пилотировать «Мерседес». Или Себ завершит карьеру и попытается сделать для Ф-1 что-то большее, но за пределами трассы», — приводит слова ди Ресты Sky Sports.

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