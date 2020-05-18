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Дэвидсон: состав «Ред Булл» слабее, чем у «Феррари»

Дэвидсон: состав «Ред Булл» слабее, чем у «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Энтони Дэвидсон полагает, что «Ред Булл» всё же стоит пригласить своего бывшего пилота Себастьяна Феттеля после того, как тот покинет «Феррари».

«А как насчёт возвращения Феттеля в «Ред Булл»? Это поможет ему восстановить реноме — сразиться с одним из лучших гонщиков Формулы-1, если не самым быстрым пилотом на сегодня, Максом Ферстаппеном.

Никто из молодых гонщиков «Ред Булл» ещё не проявил себя по-настоящему. Албон отлично поработал, но для меня он пока не доказал свою состоятельность. У «Ред Булл» есть явный первый номер, но по общему составу пилотов, как можно было видеть в прошлом сезоне, команда уступает «Феррари» и особенно «Мерседесу». Макс сражался в одиночку, он сам тащил эту машину. Ни Пьер Гасли, ни Алекс Албон не могли по-настоящему соответствовать ему», — приводит слова Дэвидсона Sky Sports.

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