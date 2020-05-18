Тильке ответил на критику по поводу спроектированных им трасс

Архитектор Герман Тильке решил ответить критикам, которые были недовольны спроектированными им гоночными трассами, в особенности большими зонами вылета.
«Иногда я чувствую желание ответить на критику, которую получаю. Особенно относительно зон вылета. Ведь они необходимы на трассах, где помимо прочего проходят и соревнования на мотоциклах.
Если машина врезается в барьер безопасности на скорости 50 км/ч, на ней всего лишь появится вмятина. Но с водителем всё будет в порядке. А если в барьер с той же скоростью въедет мотоциклист, он может получить травмы или ещё хуже.
Я действительно думаю, что пришло время сокращать зоны вылета, но только если на этих трассах не будет гонок на мотоциклах.
Это немного обидно, когда Формула-1 приходит на одну из наших трасс, после всей энергии, которую мы вкладывали в её создание, и та сразу же получает негативные отзывы. Люди видят зоны вылета и говорят: «Опять этот Тильке». Но они не понимают, что это важно для мотогонок», — приводит слова знаменитого архитектора Герман GrandPX.news.
- 18 мая 2020
-
15:02
-
14:42
-
13:19
-
13:07
-
12:08
-
11:14
-
10:46
-
09:00
-
03:48
-
00:45
- 17 мая 2020
-
23:56
-
22:50
-
22:04
-
20:52
-
19:58
-
18:52
-
17:24
-
16:36
-
15:54
-
14:37
-
13:44
-
12:58
-
11:57
-
10:53
-
09:54
-
01:30
- 16 мая 2020
-
23:35
-
22:16
-
21:03
-
19:54
-
18:50
-
17:52
-
16:59
-
15:49
-
14:59