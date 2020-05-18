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Тильке ответил на критику по поводу спроектированных им трасс

Тильке ответил на критику по поводу спроектированных им трасс
Авто / Формула-1 0

Архитектор Герман Тильке решил ответить критикам, которые были недовольны спроектированными им гоночными трассами, в особенности большими зонами вылета.

«Иногда я чувствую желание ответить на критику, которую получаю. Особенно относительно зон вылета. Ведь они необходимы на трассах, где помимо прочего проходят и соревнования на мотоциклах.

Если машина врезается в барьер безопасности на скорости 50 км/ч, на ней всего лишь появится вмятина. Но с водителем всё будет в порядке. А если в барьер с той же скоростью въедет мотоциклист, он может получить травмы или ещё хуже.

Я действительно думаю, что пришло время сокращать зоны вылета, но только если на этих трассах не будет гонок на мотоциклах.

Это немного обидно, когда Формула-1 приходит на одну из наших трасс, после всей энергии, которую мы вкладывали в её создание, и та сразу же получает негативные отзывы. Люди видят зоны вылета и говорят: «Опять этот Тильке». Но они не понимают, что это важно для мотогонок», — приводит слова знаменитого архитектора Герман GrandPX.news.

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