Култхард объяснил, почему Хэмилтон никогда не перейдёт в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард уверен, что Льюис Хэмилтон никогда не перейдёт в «Феррари», потому что ему не подходит менталитет итальянской команды.
«Льюис проработал с «Мерседесом» большую часть своей карьеры. Сначала в «Макларене», когда те использовали немецкие двигатели, а затем уже и в главном их коллективе. Я просто думаю, что он создан для британских команд.
Даже если он покинет « Мерседес», я просто не вижу, чтобы Льюис вписывался в культуру итальянской команды. Говорю как человек, у которого было предложение от «Феррари» в 1996 году. Я отказался, так как просто чувствовал себя более комфортно с британскими командами. Не хочу показаться неуважительным или чтобы кто-то зацепился за националистический подтекст. Просто я уверен, что не вписался бы в их коллектив. Это то, что имеет место и с Льюисом. Он лучше сочетается с «Мерседесом». Уверен, Хэмилтон или продлит контракт с ними, или завершит карьеру», — приводит слова Култхарда Planet F1.
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