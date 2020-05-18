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Шарль Леклер стал лицом бренда Giorgio Armani

Шарль Леклер стал лицом бренда Giorgio Armani
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал новым лицом бренда Giorgio Armani, в частности, он продвигает услугу Made to Measure – пошив пиджаков от Модного дома по меркам и пожеланиям заказчика.

«Шарль — очень перспективный пилот. Несмотря на юный возраст, он добился значительных успехов. Это свидетельствует о его воле и решимости, а также о явном таланте. У него свежее лицо и отличная физическая форма, которая идеально усиливается и подчёркивается нашей Made to Measure. Для костюма на заказ не важен ваш возраст, эти снимки тому подтверждение», — приводит слова Джорджио Армани Crisalide Press.

Фото доступно на странице Armani в «Твиттере».

Этот сезон станет для Леклера третьим в Формуле-1 и вторым в составе «Феррари». Партнёром монегаска в 2020 году по-прежнему будет Себастьян Феттель. Однако четырёхкратный чемпион мира покинет «Скудерию» после окончания сезона.

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