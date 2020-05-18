Бриаторе сравнил Леклера с Алонсо и Шумахером

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе рассказал, в чём видит сходство пилота «Феррари» Шарля Леклера с Фернандо Алонсо и Михаэлем Шумахером, чьи интересы он представлял в своё время.



«Сходство Леклера с Алонсо и Шумахером? Вы с ходу понимаете, что эти гонщики хороши. Я отлично помню результаты, которые Михаэль показывал в «Бенеттоне», когда он был очень молод. Не забыть, и как Джанкарло Минарди позвонил мне, чтобы рассказать об Алонсо. Вы сразу понимаете, является ли пилот особенным. Шарль, безусловно, такой», — приводит слова Бриаторе SoyMotor.



Этот сезон станет для Леклера третьим в Формуле-1 и вторым в составе «Феррари». Партнёром монегаска в 2020 году по-прежнему будет Себастьян Феттель. Однако четырёхкратный чемпион мира покинет «Скудерию» после окончания сезона.