Масса: думаю, Сайнс может стать чемпионом с «Феррари»

Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса выразил мнение, что испанец Карлос Сайнс способен стать чемпионом мира в составе итальянской команды.
«Карлос достойный сын своего отца, и он способен оставить яркий след в Формуле-1. Ему удалось отлично начать карьеру. И он доказал, что способен сделать следующий шаг. Думаю, Карлос может стать чемпионом мира с «Феррари», но тут всё зависит от команды.
В «Феррари» на пилотов оказывается больше давления по сравнению с другими командами. Ему придётся показать, чего он на самом деле стоит, в первый год. У Карлоса много талантов, но их ещё нужно суметь проявить.
Уважение в команде — это самое главное. В гоночном коллективе нельзя делить пилотов на первого и второго. Они должны определить это на трассе. Леклер также пришёл в 2019 году. Он не был лидером, но на трассе опередил более опытного напарника. Это то, что предстоит повторить Сайнсу», — приводит слова Массы GPblog.
Сайнс перейдёт в «Феррари» после сезона-2020. В итальянской команде он заменит четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. При этом партнёром Ландо Норриса в «Макларене» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.
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