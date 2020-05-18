Вольф рассказал, по каким критериям происходит выбор пилотов для команды

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как проходит выбор потенциального пилота немецкой команды и какие именно критерии влияют на это.



«Есть много различных данных. Мы смотрим на результаты гонок, начиная с младших Формул, сравниваем пилотов с их напарниками по команде, смотрим на то, как эти товарищи по команде выступали с другими гонщиками. Кроме того есть личностная сторона, которая крайне важна. Как пилот впишется в структуру команды? Как он будет чувствовать себя рядом с потенциальным напарником? Каковы его планы на будущее? Все эти факторы важны. Мы обсуждаем это на собрании, каждый высказывает своё мнение, и чаще всего у нас оно схожее», — приводит слова Тото Вольфа официальный сайт Формулы-1.