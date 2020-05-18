Марко считает, что гонка в Австрии может пройти с болельщиками на трибунах
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко предположил, что первая гонка сезона, Гран-при Австрии, может пройти со зрителями на трибунах. По мнени Марко, текущая эпидемиологическая ситуация в Австрии каждый день улучшается и если тенденция сохранится, то на гонке могут разрешить ограниченный доступ болельщиков на трибуны.
«Мы отправили концепцию мер безопасности министерству здравоохранения Австрии и вскоре рассчитываем получить ответ. И, пусть эта концепция и подразумевает проведение гонки без зрителей, в случае сохранения позитивной динамики окончания эпидемии, ограниченный доступ на трибуны может быть возможен», — приводит слова Хельмута Марко SpeedWeek.
Напомним, Гран-при Австрии должен состояться 5 июля на автодроме в Шпильберге.
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