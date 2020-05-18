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Экклстоун и семья Вольф поссорились из-за подаренных Берни часов

Экклстоун и семья Вольф поссорились из-за подаренных Берни часов
Авто / Формула-1 0

Берни Экклстоун рассказал историю, как он поссорился с семьёй Тото Вольфа из-за подаренных ему часов.

«В прошлом году жена Тото, Сьюзи Вольф, посетила меня, чтобы посмотреть мою коллекцию часов. Но у неё была только одна цель — вернуть часы мужа. Как только увидела часы в витрине, она начала причитать, как много у Тото воспоминаний об отце связано с этими часами. Я был настолько ошеломлён, что отдал ей эти часы. Она забрала их, даже не сказав спасибо. Только после этого я понял, что „Ролекс“ уже не принадлежал Тото, потому что в 2013 году он отдал эти часы мне», — приводит слова Берни Экклстоуна F1-Insider.

Часы были подарены Экклстоуну Вольфом за посредничество в истории с долгом Тото Вольфа Колину Коллесу.

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