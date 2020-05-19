Баттон – о Сайнсе: если «Феррари» нужна была просто хорошая атмосфера, они взяли не того

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон выразил мнение, что «Феррари» может испытать проблемы с Карлосом Сайнсом, который перейдёт в итальянскую команду после сезона-2020.
«Если Бинотто выбрал Карлоса Сайнса, думая, что получит хорошего гонщика, но не создаст проблем для Леклера, то, мне кажется, он ошибся.
Карлос — победитель. В этом он напоминает своего отца. Испанец идёт в «Феррари», чтобы показать свой максимум, сделать всё возможное и выиграть чемпионат. Бинотто выбрал не того человека, если ему просто нужна хорошая атмосфера в команде. Посмотрим, как всё сложится, но сам момент принятия такого решения мне кажется странным. Мы уже несколько месяцев не видели гонок. И то, что команда принимает решение по составу в такой ситуации, довольно необычно.
Как правило, составы формируют в середине сезона, когда понятен уровень выступлений пилотов. Ведь если бы сезон шёл по сценарию, у Феттеля могло бы быть четыре-пять побед. Тогда, я уверен, решение было бы совсем другим», — заявил Баттон в эфире Sky Sports F1 в YouTube.
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