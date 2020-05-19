Хилл: Алонсо не нужна второсортная машина «Рено»

Бывший чемпион мира Деймон Хилл выразил сомнения, что испанец Фернандо Алонсо захочет возвращаться в «Рено», особенно в условиях, когда технический регламент на 2021 год, по сути, лишит команду возможности создать конкурентоспособный болид.



«В каком направлении будет развиваться «Рено»? Вот в чём вопрос. Почему Риккардо покинул команду и видит больше перспектив в «Макларене»? Фернандо Алонсо точно не тот гонщик, который захочет управлять неконкурентоспособным болидом. Он уже имел подобный опыт, потому и ушёл из Формулы-1. Ему не нужна машина второго сорта, ему требуется лучшая техника», — приводит слова Хилла Sky Sports.



Напомним, что у «Рено» есть действующий контракт с Эстебаном Оконом на сезон-2021. Место второго пилота пока вакантно, так как Даниэль Риккардо объявил о переходе в «Макларен». На него претендуют сразу несколько пилотов. Среди них Алонсо, а также четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

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