Хельмут Марко предсказал, что Феттель покинет Формулу-1
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Себастьян Феттель, скорее всего, не сможет найти место в топ-команде Формулы-1 и покинет чемпионат.
«Себастьяну не повезло с тем, что все места в топ-командах уже заняты. И если он не найдёт коллектив, с которым сможет выигрывать гонки хотя бы через два года, то завершит карьеру. Бороться за места в середине пелотона он не захочет. Роль второго пилота не для него, он лучше уйдёт. Почему Феттель расстался с «Феррари»? Он больше не чувствовал себя своим там, не получал поддержки, в которой нуждался», — сказал Марко в интервью ORF Tirol.
Четырёхкратный чемпион мира покинет «Скудерию» после окончания сезона-2020. Его место в «Феррари» займёт Карлос Сайнс.
Баттон: это безумие, если «Феррари» на самом деле выставила Феттеля
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