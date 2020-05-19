Баттон объяснил, почему не стоит ждать Алонсо в «Рено»

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон ответил на вопрос, верит ли он, что его бывший напарник по «Макларену» Фернандо Алонсо будет выступать за «Рено».
«Нет, это мой короткий ответ. Конечно, в Формуле-1 давно не было такого, чтобы сразу два многократных чемпиона мира искали себе место в команде (Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель – Прим. «Чемпионата») и, скорее всего, не получат его. Это действительно новая ситуация для меня.
Если бы в «Рено» могли бороться за подиумы или победы в 2021 или 2022 годах, то Алонсо сделал бы шаг навстречу. Но, если честно, это займёт у них не меньше четырёх лет. У Фернандо нет столько времени. Это пилот, который на 100 процентов использует для вас появившийся шанс, но вы должны предоставить ему хорошую машину.
Я бы понял, если речь шла о команде из топ-3. «Рено» для Алонсо – не лучший вариант. Фернандо не потерял скорость, но строить команду и вести её к вершине ещё раз он не собирается», — приводит слова Баттона GPBlog.
- 19 мая 2020
-
15:30
-
15:08
-
13:59
-
12:32
-
12:06
-
11:36
-
10:05
-
09:47
-
09:00
-
00:39
- 18 мая 2020
-
23:57
-
21:46
-
20:50
-
19:49
-
18:55
-
17:28
-
16:48
-
16:08
-
15:29
-
15:02
-
14:42
-
13:19
-
13:07
-
12:08
-
11:14
-
10:46
-
09:00
-
03:48
-
00:45
- 17 мая 2020
-
23:56
-
22:50
-
22:04
-
20:52
-
19:58
-
18:52