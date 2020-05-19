Баттон объяснил, почему не стоит ждать Алонсо в «Рено»

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон ответил на вопрос, верит ли он, что его бывший напарник по «Макларену» Фернандо Алонсо будет выступать за «Рено».



«Нет, это мой короткий ответ. Конечно, в Формуле-1 давно не было такого, чтобы сразу два многократных чемпиона мира искали себе место в команде (Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель – Прим. «Чемпионата») и, скорее всего, не получат его. Это действительно новая ситуация для меня.



Если бы в «Рено» могли бороться за подиумы или победы в 2021 или 2022 годах, то Алонсо сделал бы шаг навстречу. Но, если честно, это займёт у них не меньше четырёх лет. У Фернандо нет столько времени. Это пилот, который на 100 процентов использует для вас появившийся шанс, но вы должны предоставить ему хорошую машину.



Я бы понял, если речь шла о команде из топ-3. «Рено» для Алонсо – не лучший вариант. Фернандо не потерял скорость, но строить команду и вести её к вершине ещё раз он не собирается», — приводит слова Баттона GPBlog.

Хилл: Алонсо не нужна второсортная машина «Рено»