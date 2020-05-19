Сенну и Хэмилтона признали лучшими пилотами в истории «Макларена»
Команда Формулы-1 «Макларен» подвела итоги голосования, в котором определялись лучшие два пилота в истории коллектива.
Таковыми были признаны трёхкратный чемпион мира, легендарный бразилец Айртон Сенна и шестикратный чемпион мира, нынешний гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
В полуфинальном голосовании Сенна обошёл четырёхкратного чемпиона Алена Проста, а Хэмилтон превзошёл двукратного чемпиона мира Мику Хаккинена.
Соответствующий твит можно посмотреть на странице «Макларена» в социальной сети.
Всего в голосовании принимали участие 16 пилотов «Макларена». Такие гонщики, как Фернандо Алонсо, Кими Райкконен, Эмерсон Фиттипальди и Ники Лауда, выбыли из голосования на четвертьфинальной стадии.
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