Экс-пилот Формулы-1 Штук: уход Феттеля станет катастрофой

Бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук считает, что уход четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля из спорта может стать настоящей катастрофой для немецкого автоспорта.

«На самом деле, только Себастьян знает, будет ли продолжать и как будут развиваться события. Но он не пойдёт в команду со слабой машиной. Ему это и ненужно. Однако у него не так много вариантов. „Мерседес“? Никто не знает, какие планы у этого коллектива.

Могу себе представить, как сейчас Себастьян наслаждается паузой, проводит время с семьёй. Мне кажется, если он не подберёт хорошую альтернативу, возможность его ухода очень велика. Это будет настоящей катастрофой", — приводит слова Штука Speedweek.