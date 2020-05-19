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Экс-пилот Формулы-1 Штук: уход Феттеля станет катастрофой

Экс-пилот Формулы-1 Штук: уход Феттеля станет катастрофой
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук считает, что уход четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля из спорта может стать настоящей катастрофой для немецкого автоспорта.

«На самом деле, только Себастьян знает, будет ли продолжать и как будут развиваться события. Но он не пойдёт в команду со слабой машиной. Ему это и ненужно. Однако у него не так много вариантов. „Мерседес“? Никто не знает, какие планы у этого коллектива.

Могу себе представить, как сейчас Себастьян наслаждается паузой, проводит время с семьёй. Мне кажется, если он не подберёт хорошую альтернативу, возможность его ухода очень велика. Это будет настоящей катастрофой", — приводит слова Штука Speedweek.

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