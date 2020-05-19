Тодт: возможно, в будущем Феттель станет хорошим президентом ФИА

Глава ФИА Жан Тодт не спешит ставить крест на карьере четырёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Себастьяна Феттеля. По его словам, уход немца из «Феррари» после 2020 года не означает, что он непременно завершит карьеру. Кроме того, функционер не исключил, что в будущем Феттель будет работать и в ФИА.

«Уйдёт ли Феттель из Формулы-1? Будьте более позитивными. Он один из величайших талантов в нашем спорте. Пока знаем, что он не будет выступать в „Феррари“ после 2020 года. У него есть много других возможностей. Можем только пожелать ему всего наилучшего. Любой команде, которая его получит, очень повезёт. Возможно, однажды Феттель станет хорошим президентом ФИА, кто знает», — приводит слова Тодта Sky Sports.