Вольф рассказал, что сначала не хотел заниматься карьерой Боттаса

Глава «Мерседеса» Тото Вольф, который является и менеджером пилота немецкой команды Валттери Боттаса, рассказал, что сначала вовсе не хотел заниматься карьерой финна. Функционер вспомнил, как начиналось их сотрудничество.
«Я пытался дать молодым пилотам финансовую и другую поддержку, которой не хватало мне. В какой-то момент мне позвонил глава Motopark Academy и попросил помочь Валттери Боттасу. Сказал, что у него есть исключительный пилот, которому не хватает ресурсов.
У меня уже был негативный опыт работы с молодыми пилотами: сначала ты им помогаешь, но после первых же успехов они забывают о тебе. Не хотел снова сталкиваться с этим.
Боттас позвонил и попросил о встрече. Он пришёл ко мне в офис и искал менеджера. Он не знал меня и просил у меня совета. Знали бы мы, чего он достигнет", — приводит слова Вольфа GPblog.
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