Ковалайнен: главная ошибка в карьере — разрыв отношений с Бриаторе

Бывший пилот Формулы-1 Хейкки Ковалайнен пояснил, что раннее окончание его карьеры в «Королевских гонках» связано с разрывом отношений с менеджером Флавио Бриаторе.



Экс-руководитель «Бенеттона» и «Рено» представлял интересы пилота до осени 2009 года. Тогда Хейкки решил прекратить работу с итальянцем после «крэшгейта» на Гран-при Сингапура и перешёл из «Макларена» в «Лотус». После этого он безуспешно пытался договориться с «Рено» и в итоге покинул Формулу-1.

«На самом деле, главной неудачей стало окончание сотрудничества с Флавио. Это самая большая ошибка в моей карьере. Думаю, он смог бы заключить контракт с «Рено». Это было подходящее время для того, чтобы вернуться в хорошую команду и показать результат. Но у нас с женой не получилось подписать соглашение, так что решение было неверным», — приводит слова Ковалайнена финская Ilta-Sanomat.