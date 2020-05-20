Уиндзор: у Ферстаппена больше шансов выиграть короткий чемпионат, чем у Хэмилтона

Известный журналист Питер Уиндзор выразил мнение, что у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена будет больше шансов выиграть короткий чемпионат 2020 года, чем у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
«Старт сезона в Австрии — хороший шанс для Ферстаппена начать чемпионат с победы. Его преимущество в том, что болид «Ред Булл» будет хорош на этой трассе. У Макса вообще отличные шансы выиграть титул чемпиона мира. В этом году у него будет более выгодная позиция для этого, чем у Хэмилтона.
Льюису становится всё сложнее оставлять в стороне другие свои дела и оставаться просто гонщиком. Он пытается заниматься всё большим и большим числом посторонних вещей. В какой-то момент их станет слишком много. Очень интересно будет увидеть его в начале сезона. У Макса ничего этого нет. Вся его жизнь состоит из гонок», — приводит слова Уиндзора GPblog.
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