Прост раскритиковал идею клиентских болидов в Ф-1, предложив альтернативный вариант

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост крайне негативно оценил идею о возможности крупных команд Формулы-1 продавать клиентские машины частным коллективам.



«В ДНК Формулы-1 должна оставаться конструкторская часть. Команды должны создавать собственные болиды, даже если они работают со стандартизированными деталями. Но идея о том, что гоночные коллективы будут продавать машины своим сателлитам или частным конюшням, для меня немыслима.

Небольшие команды должны иметь возможность конкурировать с грандами. Это можно сделать, значительно расширив аэродинамическую модель. Частные команды всё же должны иметь шанс выиграть чемпионат благодаря гениальным инновациям.

Например, я начал Гран-при 1981 года в Лас-Вегасе с двумя квалификационными шинами на передних колёсах. Никто не мог повторить эту идею. Она работала из-за характеристик моей машины и моего стиля вождения.

Нам нужно, чтобы команды могли развиваться, не копируя идеи оппонентов. Мы должны выдвинуть на первый план инновации и роль гонщика. Инстинкты пилотов должны снова сыграть свою роль», — приводит слова Проста Wheels 24.