Источник: «Мерседес» намерен подписать контракт с Расселлом, Хэмилтон ждёт решения Вольфа

Команда «Мерседес» планирует подписать контракт с молодым пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом, утверждает обозреватель итальянской версии Motorsport Франк Нуньес.
Льюис Хэмилтон останется в команде, если аналогичное решение примет руководитель «Мерседеса» Тото Вольф. Контракт главы гоночного коллектива также заканчивается в 2020 году, однако концерн Daimler заинтересован в подписании нового соглашения. Хотя ходили слухи, что Вольф может отказаться от сотрудничества и сосредоточиться на работе с «Астон Мартином».
В таком случае в команде из Брэкли не останется места для Валттери Боттаса. Как предположил Нуньес, финский пилот, который является протеже Вольфа, может продолжить карьеру в «Астон Мартине», заключить соглашение с «Рено» или же вернуться в «Уильямс».
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